Camdaki Kız Tako kimdir? Camdaki Kız Tako karakterini kim canlandırıyor? Hamza Yazıcı kimdir?
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Camdaki Kız Tako kimdir? Camdaki Kız Tako karakterini kim canlandırıyor? Hamza Yazıcı kimdir?

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Camdaki Kız Tako kimdir? Camdaki Kız Tako karakterini kim canlandırıyor? Hamza Yazıcı kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Tako karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Tako karakterini kim canlandırıyor? Hamza Yazıcı kimdir? Camdaki Kız Tako kimdir?

Diziseverlerin meraka beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Tako kimdir, Camdaki Kız Tako karakterini kim canlandırıyor, Hamza Yazıcı kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ TAKO KİMDİR?

Camdaki Kız Tako karakterini Hamza Yazıcı canlandırmaktadır.

HAMZA YAZICI KİMDİR?

1992 yılının Şubat ayında dünyaya gelen başarılı oyuncu aslen Hatay Antakya doğumlu, kova burcudur, boyu ise 1.28 cm'dir. Tiyatro ve sinema oyuncusudur. BKM Mutfak oyuncularındandır. Birçok sinema filminde de rol almıştır. Halen BKM Mutfağın Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor. Show Tv kanalında ekranlara gelen Güldür Güldür Show'da da gösterdiği performansla izleyenleri hayran bırakıyor.

Daha önce "Güldür Güldür Show" isimli komedi programında Taylan karakteri ile karşımıza çıkan Hamza yazıcı şimdilerde BKM Mutfak ekibinde yer almaktadır. Oyunculuğuyla Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyununda izleyenleri gülmekten kırıp geçirmektedir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:38:08. #1.15#
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