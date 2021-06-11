Camdaki Kız roman özeti! Camdaki Kız gerçek hayat hikayesi!

Perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan, gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız roman özeti! Camdaki Kız gerçek hayat hikayesi! Gülseren Budayıcıoğlu kitapları! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı!

Perşembe günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan, gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız roman özeti! Camdaki Kız gerçek hayat hikayesi! Gülseren Budayıcıoğlu kitapları! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı!

CAMDAKİ KIZ ROMAN ÖZETİ!

Nalan, küçük yaşlarda lüks bir hayat yaşayıp, daha sonra yine zengin ve köklü bir aileye gelin gitmiştir. Bir gün zorla birlikte yaşadığı sevgilisi Hayri tarafından psikiyatri kliniğine getirilir. Hayri, Nalan'a hayatında başkası olduğunu söylemiş, Nalan'ın bütün dünyası başına yıkılmıştır. Sinir krizleri geçiren Nalan, intihar edeceğini söylemeye başlamıştır. Nalan, seanslarda doktora hayatını anlatır ve hikaye başlar. Hayri'yle olan aşkını ve onu bırakmasından ne kadar korktuğunu anlatır. Nalan bir iç mimardır ve şirketinde çalıştığı zengin iş adamının oğlu Sedat ile evlidir. Kayınvalidesi ve kayınbabası onu her ne kadar desteklese de, kocası Sedat ona sevgi, şefkat gibi duygular vermez. Sedat'ın aklı yalnızca son moda kıyafetler giymekte, markalarda, güzel yerlerde gezmekte, yemekte, lüks arabalara binmekte, arkadaşlarında ve babasından gizli kumar oynamaktadır. Nalan hamileliği ve bebeğini kaybetmesinden sonra depresyona girer ve işten ayrılır. Bu arada hem anne hem de babasını kaybeder. Bir süre sonra kayınbiraderinin desteğiyle toparlanır ve işe döner. Hem şoförlüğü hem de korumalığını yapması için şirkette çalışan Hayri Nalan'ın yanına geçer. Hayri, Nalan'ı sevmektedir. Hayri, fırsattan istifade onun bu ruh halini de kullanarak elde etmek elinden geleni yapar. Zaten sevgiye, ilgiye oldukça aç olan Nalan da dayanamaz ve bir süre sonra o da Hayri'den etkilenmeye başlar. Ama Nalan, evliyken böyle bir ilişki içinde olamayacak kadar erdemli olduğu için kocasından boşanır ve Hayri ile 7 yıl sürecek olan bir aşka başlar.

Bu sırada Hayri de evlidir ve üç çocuk babasıdır. Hayri'nin karısı Türkan köyden kuma hayatına alışkın olduğu için Nalanı kabullenir. Nalan da çocukları babasız kalmasın diye Hayri'den boşanmasını isteyemez. Bir gün Hayri karısını ve çocuklarını Nalan'la tanıştırır. Türkan Nalanı çok sever, sürekli kızlarını alıp onu görmeye gider. Ona göre Nalan görgülü, terbiyeli hanım bir kadındır o yüzden bu ilişkiden hiç rahatsız olmaz.

Fakir, cahil bir köylü olan Hayri, Nalan'a hayatı boyunca görmediği sevgiyi ve şefkati yaşatır. Hayri kendini bir aşk adamı olarak nitelendirir. Ona göre kalbi o kadar geniştir ki, aynı anda bir sürü kadını sevebilir. Nalanla ve karısıyla ilişkisi devam ederken bir gün bir meyhanede tanıştığı Laz kızına aşık olur. Bu Laz kızı zengin bir işadamının metresidir. Genç kızlığında öz babası tarafından tecavüze uğramış, sonrasında toplum ve aile tarafından dışlanmıştır.

Laz kızı, Hayri'den evlenme sözü alır ve bütün umutlarını Hayri'ye bağlar. Ama Hayri resmi nikahlı evlidir ve karısı Türkan'dan boşanmak istemez. Kız, hem Hayri'yi hem de karısını sürekli tehdit eder. Hayri bir türlü bu işin içinden çıkamaz ve bir gün kendi evinin bahçesinde Laz kızı tarafından bıçaklanarak öldürülür.Hayri'nin ölümü hem kendi ailesini hem de Nalanı perişan eder. Nalan, bu durumdan doktorun yardımlarıyla kurtulmaya çalışır. Daha sonra, gittiği bir resim atölyesindeki hocasının hiç görmediği babası olduğunu öğrenir. Babası Nalan'dan af diler ve bir gün çok kıymetli eserlerini ona bırakarak birden ortadan kaybolur. Nalan, artık dayanamaz ve hayatına yeni bir perde açmaya karar verir!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu