Camdaki Kız perşembeye damga vuracak
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Camdaki Kız perşembeye damga vuracak

22.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:09
Camdaki Kız perşembeye damga vuracak

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Kadroda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

 UMUTLAR KARANLIĞA GÖMÜLÜNCE!

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu şirketinde mimar olarak çalışırken kendisini birden Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, karanlığa gömülecektir.

 "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

 Camdaki Kız, ilk bölümüyle 1 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

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