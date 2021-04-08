Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'ın nerede çekim yapıldığı merak edildi. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ev nerede? Tüm cevaplar haberimizde.