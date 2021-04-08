Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede?
Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'ın nerede çekim yapıldığı merak edildi. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ev nerede? Tüm cevaplar haberimizde.
Camdaki Kız dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız nerede çekildi? Camdaki Kız hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Camdaki Kız dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin çekimleri genellikle İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı bölgelerinde yapılmaktadır. Ek olarak dizinin ilk tanıtım çekimleri İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşmişti.
CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?
Burcu Biricik - Nalan Yılmaz
Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu
Hande Ataizi - Cana Yılmaz
Tamer Levent - Rıfat Koroğlu
Nur Sürer - Feride İpekoğlu
Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu
Selma Ergeç - Selen Koroğlu
Şerif Erol - Adil İpekoğlu
Tuğrul Tülek
Nihal Menzil - Hafize
Feri Baycu Güler
Hamza Yazıcı - Tako
Merve Polat