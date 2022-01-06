Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor merak edildi. Bugünkü yayın akışında yer almayan dizi için izleyiciler, Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Camdaki Kız hangi günler yayınlanıyor? Dizinin yeni bölümleri ne zaman? aratması yaptı. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız ara mı verdi? Camdaki Kız bugün olmayacak mı? Camdaki Kız saat kaçta başlıyor?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarına geliyor.

Fakat bugün yani 6 Ocak 2022 Perşembe günü yılbaşı tatili nedeniyle Camdaki Kız 1 hafta ara verdi. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacaktır. 6 Ocak Kanal D'de bugün "Doktor Strange" filmi ekranlara gelecek.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Burcu Biricik

Devrim Yakut

Feri Baycu Güler

Feyyaz Şerifoğlu

Hamza Yazıcı

Hande Ataizi

Merve Polat

Nihal Menzil

Nur Sürer

Selma Ergeç

Şerif Erol

Tamer Levent

Tuğrul Tülek Erol

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