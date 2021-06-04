Camdaki Kız Muzo kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan kimdir, hayatı ve biyografisi!
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Camdaki Kız Muzo kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan kimdir, hayatı ve biyografisi!

Camdaki Kız Muzo kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan kimdir, hayatı ve biyografisi!
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Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakteri merak ediliyor. Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekti. Peki, Camdaki Kız Muzo kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan mesleği nedir? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi nedir?

Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakteri merak ediliyor. Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekti. Peki, Camdaki Kız Muzo kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli? Enis Arıkan mesleği nedir? Enis Arıkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR?

Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakteri evin oğullarından birisidir. Kitaptaki bilgilere göre; Muzaffer ailenin küçük oğludur. Önce Sedat, sonra Suat ve en son Muzaffer doğmuştur. Dizide kitaptaki Suat, Selen karakterine dönüşmüştür. Kitapta Hayri'nin anlattığı bilgilere göre; Muzaffer için kitapta Kambur Muzo denilmektedir. Hiç görülmez, odası uzay istasyonu gibidir. Koroğlu ondan utanır. Muzaffer ve Suat ikizdir, annesinin karnındayken Suat Muzaffer'in üstünde kalmıştır ve o yüzden kamburdur.

Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakterine Enis Arıkan'ın hayat vereceği iddia edildi. Camdaki Kız dizisinde Muzaffer köşkün en küçük oğludur ve bilişim dünyasıyla içli dışlıdır.

Camdaki Kız Muzo kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan kimdir, hayatı ve biyografisi!

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.

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