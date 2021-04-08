Camdaki Kız Levent kimdir? Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırıyor? Tuğrul Tülek kimdir?
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Camdaki Kız Levent kimdir? Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırıyor? Tuğrul Tülek kimdir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Camdaki Kız Levent kimdir? Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırıyor? Tuğrul Tülek kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Levent karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırıyor? Tuğrul Tülek kimdir? Camdaki Kız Levent kimdir?

Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Levent kimdir, Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırıyor, Tuğrul Tülek kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ LEVENT KİMDİR?

Camdaki Kız Levent karakterini Tuğrul Tülek canlandırmaktadır.

TUĞRUL TÜLEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Eylül 1976

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli: Bursa,

Boy: 1,75 m

1999 yılında Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında konservatuvar sınavını kazanarak Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde ikinci lisans eğitimine başladı, 2006 yılında mezun oldu. Bu süre içinde değişim öğrencisi olarak Varşova, Polonya'da Akademia Teatralna im Aleksandra Zalwerowicza oyunculuk okulunda da eğitim aldı.

2007-2008 yılında Tiyatro DOT'un Kürklü Merkür oyununda "Naz" karakterini canlandırdı. Bu rol ona 12.Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" adaylığı getirdi. Aynı yıl tüm Kürklü Merkür oyuncularıyla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri'nde "Efes Pilsen Gençlik Özel Ödülü"nü paylaştı. 2015 yılında İki Kişilik Yaz oyunundaki rolüyle 19. Afife Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, aynı yıl Tiyatro Eleştirmenliği Birliği (TEB) tarafından da yılın erkek oyuncusu seçildi.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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