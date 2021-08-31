Camdaki Kız'ın yeni sezon tarihi belli oldu
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Camdaki Kız'ın yeni sezon tarihi belli oldu

Camdaki Kız'ın yeni sezon tarihi belli oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri ile Nur Sürer'in canlandırdığı Feride karakterinin gizemli dünyasını anlatan tanıtım, yeni sezon heyecanını doruğa çıkarıyor.

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri ile Nur Sürer'in canlandırdığı Feride karakterinin gizemli dünyasını anlatan tanıtım, yeni sezon heyecanını doruğa çıkarıyor. Nalan'ın hayallerini, heyecanlarını ve bunca yıl sakladığı tüm tutkularını hapsettiği, çok sevdiği kar küresi yeni sezonun büyüsüne ışık tutuyor.

 Camdaki Kız yeni sezon ilk bölümü ile 09 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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