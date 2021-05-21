Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
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Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan'ı Sedat'la öpüşürken gördüğü için çılgına dönen Feride, kızına felaket bir gün yaşatacak. "Adımın bir daha kirlenmesine izin vermem" diyen Feride, önce Nalan'ı dövüyor sonra da sağlığını etkileyecek bir bitki çayı içiriyor.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 7. yeni bölümüyle 27 Mayıs Perşembe akşamı ekranda olacak. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Nalan, aşkını ilan ettiği Sedat'ı dudağından öperken annesi Feride o anlara şahit oldu.

FERİDE, NALAN'I DÖVÜYOR

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Sedat ve Nalan öpüştüğünü gören Feride çıldırıyor. Bu yüzden Nalan'ın kaybolduğunu düşündüğü ahlakını kendince geri getirmeye çalışıyor. Tahta bir sopayı eline alan Feride, tüm gücüyle Nalan'a vuruyor. Nalan ise annesinin şiddeti karşısına yerde acılar içinde kıvranıyor.

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor

MUZO, NALAN'IN YARDIMINA KOŞUYOR

Bununla da yetinmeyen Feride, aldığı otlarla Nalan için bir karışım hazırlıyor. Karışımı içen Nalan, odasında yere yığılırken yardımına Muzo koşuyor.

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla Feride, Nalan'ın hayatını yeniden zindan etmeye başladı. Rafet ise, Sedat ve Nalan ilişkisinin sorunsuz devam etmesinden ötürü oldukça mutludur. Bu yüzden Nalan'ı Koroğlu ailesinin namına yaraşır bir düğün alışverişine götürdü.

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor

Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri olan Rafet'in Nalan'a çok pahalı bir hediye verdiğini öğrendi. Bu durum Gülcihan'ı çileden çıkardı ve öfkesinden dolayı Rafet'i kızdıracak bir hamle de bulundu. Diğer yandan Sedat, Nalan'la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döndü ancak Cana buna engel oldu.

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yıllar sonra Ajda Pekkan ile buluşup başrol oynadığı Camdaki Kız'ı izledi
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yıllar sonra Ajda Pekkan ile buluşup başrol oynadığı Camdaki Kız'ı izledi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
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