Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan ve Sedat öpüşüyor

Kanal D ekranlarının büyük bir merakla izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sedat, Nalan'a "Yıldırım nikahı ile evlenelim" teklifinde bulunuyor. Nalan'ın da kaybetmek istemediği Sedat ile öpüşmesi fragmana damga vuruyor.

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tamer Levent ve Nur Sürer gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

"YILDIRIM NİKAHI İLE EVLENELİM"

Ramazan Bayramı heyecanının yaşandığı Camdaki Kız'da Nalan, kendisine her konuda yardımcı olan Muzaffer'e Sedat aracılığıyla çiçek gönderiyor. Baş başa yemek yemeğe çıkan ikiliden Sedat, Nalan'a "Yıldırım nikahı ile evlensek mi? Kimseye bir şey söylemeden, hesap vermeden" teklifinde bulunuyor. Duydukları karşısında şoke olan Nalan'ın ne cevap vereceği ise yeni bölümde belli olacak.

NALAN, SEDAT'I ÖPÜYOR

Ayrılmak istemediği ve sürekli zaman geçirdiği Sedat'a karşı beklenmedik bir hamle yapan Nalan, bir anda nişanlısının dudaklarına yapışıyor. Feride'nin Nalan'a "Bunun hesabını öyle bir soracağım ki. Bugünü asla unutmayacaksın" demesi ise herkesi meraklandırıyor.