Hande Ataizi kimdir? Camdaki Kız Hande Ataizi kaç yaşında, nereli, filmleri neler? Camdaki Kız konusu nedir?

Psikiyatr ve yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı "Camdaki Kız" kadrosunda yer alan Hande Ataizi araştırılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız Hande Ataizi kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında, nereli, filmleri neler? Hande Ataizi hayatı ve biyografisi nedir? Camdaki Kız konusu ne?

Psikiyatr ve yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı "Camdaki Kız" kadrosunda yer alan HandeAtaizi araştırılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız Hande Ataizi kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında, nereli, filmleri neler? Hande Ataizi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Hande Ataizi (d. 2 Eylül 1973, Bursa), Türk oyuncu ve sunucudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal' en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer almıştı.

Özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmaya çalışırken görüntülenince magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. 2009 yılında bir magazin muhabirine şemsiye ile saldırması da basını meşgul etmişti.

Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.

Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.

FİLMOGRAFİ

1996 Mum Kokulu Kadınlar Belkıs

1999 Kahpe Bizans Mağdure Bacı

2000 Melekler Evi Arzuhan Öztürk

2007 Çılgın Dersane Coğrafya öğretmeni Yıldız

TELEVİZYON

1993 Yaz Evi Gülçiçek

1995 Sahte Dünyalar Handan Karadağ

1996 Kaldırım Çiçeği Ayla

1997 Hande ile Açık Açık Kendisi Sunucu

1998 Ruhsar Ruhsar Dizi/ Başrol

1999 Yüzleşme Nurgül/İnci Dizi/ Başrol

2001 İki Kere Kiki Kendisi Sunucu, Cem Davran ile.

2002 Anne Babamla Evlensene Sema

2003 Estağfurullah Yokuşu Gazel

2004 Melekler Adası Zinnur/Şerbet/Alev

2005 Hande Ataizi ile En Çekici Kendisi Sunucu

2006 Sev Kardeşim Yüksel Atak

2008 Ece Ece

2009 Yaş 15 Kendisi Sunucu

2010 Karışık Aile Kendisi Sunucu

2011 Dest-i İzdivaç Kendisi Sunucu

2012 Benzemez Kimse Sana Kendisi Jüri

2013 Altındağlı Dizi/ Başrol

2015 En Sevdiğim 3 Şarkı Kendisi Program/ Juri

2015 Hayat Mucizelere Gebe Süheyla Dizi/ Başrol

2021 Camdaki Kız

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.