Camdaki Kız Hafize kimdir? Camdaki Kız Hafize karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Hafize karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Hafize karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir? Camdaki Kız Hafize kimdir?

Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Hafize kimdir, Camdaki Kız Hafize karakterini kim canlandırıyor, Nihal Menzil kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ HAFİZE KİMDİR?

Camdaki Kız Hafize karakterini Nihal Menzil canlandırmaktadır.

NİHAL MENZİL KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Aralık 1962

Kaç yaşında: 58yaşında

Nereli: Konya

Babasının subay olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde bölünmelerle tamamlayabilen Menzil, Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından evlendirildi. Eşini bir trafik kazasında yitirmesinden sonra tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalıştı. Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynadı. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde sürdürdü. Boyu 1.78 m dir.