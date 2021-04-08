Camdaki Kız Feride kimdir? Camdaki Kız Feride karakterini kim canlandırıyor? Nur Sürer kimdir?
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Camdaki Kız Feride kimdir? Camdaki Kız Feride karakterini kim canlandırıyor? Nur Sürer kimdir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Camdaki Kız Feride kimdir? Camdaki Kız Feride karakterini kim canlandırıyor? Nur Sürer kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Feride karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Feride karakterini kim canlandırıyor? Nur Sürer kimdir? Camdaki Kız Feride kimdir?

Diziseverlerin meraka beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Feride kimdir, Camdaki Kız Feride karakterini kim canlandırıyor, Nur Sürer kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ FERİDE KİMDİR?

Camdaki Kız Feride karakterini Nur Sürer canlandırmaktadır.

NUR SÜRER KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Haziran 1954

Kaç yaşında: 66yaşında

Nereli: Bursa

1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan[2] Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

İlk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Sarp Kuray ile evlendi.[3] Kadın hakları ile yakından ilgili olan Sürer, politik duruşuyla da bilinmektedir. 2007'de İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.

Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırmıştır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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