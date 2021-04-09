Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız hangi gün?
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Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız hangi gün?

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Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız hangi gün?

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız hangi gün? sorularının yanıtları yeni başlayacak olan dizi hakkında sorulan sorular arasında yer alıyor. Gerçek hayat hikayesiyle dikkatleri çeken dizi hakkında araştırlan konuları sizler için derledik.

Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Camdaki Kız gerçek hayat hikayesi mi, merak edildi. Peki, Camdaki Kız gerçek hayat hikayesi mi? Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız hangi gün?

CAMDAKİ KIZ GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gerçekbir hayat hikayesinde uyarlanan Camdaki Kız dizisi 8 Nisan Perşembe itibarıyla başladı. Dizinin ilk bölümü büyük bir beğeniyle takip edildi.

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN?

Burcu Biricik'in Nalan karakteriyle izleyiciyi büyüleyeceği Camdaki Kız 8 Nisan Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor! Her perşembe Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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