Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız 34. bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler oldu?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Hayri, Nalan'a destek olurken yavaş yavaş birbirlerine ısınmaya başlarlar. Rafet ve Feride'nin ise Sedat ile Cana'ya verilecek dersleri vardır.

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