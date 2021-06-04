Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu?

Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

3 Haziran Perşembe günü ekranlara gelen Camdaki Kız son bölümü merak edildi. Camdaki Kız son bölümü merak eden seyircilerimiz Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız 8. Bölüm full HD izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Diye aratıyorlar. Peki, Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu?

3 Haziran Perşembe günü ekranlara gelen Camdaki Kız son bölümü merak edildi. Camdaki Kız son bölümü merak eden seyircilerimiz Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız 8. Bölüm full HD izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Diye aratıyorlar. Peki, Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FULL İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 3 Haziran Perşembe yayınlanan 8. Bölümde Cana, Feride'ye Sedat'la ilişkisini itiraf ediyor!

Muzo odasında fenalaşan Nalan'ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır? Rafet ve diğerleri neler olduğunu anlamaya çalışır.

Sedat'la aralarındaki ilişkinin bitmesini kabul edemeyen Cana, önce Nalan'la görüşmeye karar veriyor. Selen'in bu görüşmeden haberi olmadan Cana'yı uyarmış olması sonucu değiştirmiyor. Rafet ise durumu öğrenir öğrenmez Cana'nın evine gidiyor. Rafet, bu kez Cana'yı Sedat ve Nalan'dan uzak durması için tehdit ediyor.

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana, onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek mi?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Adnan Menderes Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Müge Anlı İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 20:04:40. #1.16#

title