Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu?

3 Haziran Perşembe günü ekranlara gelen Camdaki Kız son bölümü merak edildi. Camdaki Kız son bölümü merak eden seyircilerimiz Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız 8. Bölüm full HD izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Diye aratıyorlar. Peki, Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu?

3 Haziran Perşembe günü ekranlara gelen Camdaki Kız son bölümü merak edildi. Camdaki Kız son bölümü merak eden seyircilerimiz Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız 8. Bölüm full HD izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Diye aratıyorlar. Peki, Camdaki Kız 8. bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FULL İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 3 Haziran Perşembe yayınlanan 8. Bölümde Cana, Feride'ye Sedat'la ilişkisini itiraf ediyor!

Muzo odasında fenalaşan Nalan'ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır? Rafet ve diğerleri neler olduğunu anlamaya çalışır.

Sedat'la aralarındaki ilişkinin bitmesini kabul edemeyen Cana, önce Nalan'la görüşmeye karar veriyor. Selen'in bu görüşmeden haberi olmadan Cana'yı uyarmış olması sonucu değiştirmiyor. Rafet ise durumu öğrenir öğrenmez Cana'nın evine gidiyor. Rafet, bu kez Cana'yı Sedat ve Nalan'dan uzak durması için tehdit ediyor.

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana, onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek mi?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!