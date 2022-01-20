Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleği şoke etti! - Haberler Magazin
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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleği şoke etti!

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleği şoke etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisine katıldı. Biricik, "Eskiden garsonluk yapıyordum" itirafıyla şok etti. İşte detaylar...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisini izlemeye geldi.

Camdaki Kız hakkında konuşan Biricik "Çok güzel gidiyor dizimiz, reytinglerden memnunuz." dedi.

"ESKİDEN GARSONLUK YAPIYORDUM"

Ayvalık'ta eşi Emre Yetkin ile butik otel açacağı yönündeki haberlere değinen Biricik, "Otel için 1 milyon TL harcadığımız iddiası doğru değil. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz var ve artık gerçekleştiriyoruz. Bilmiyorum biliyor musunuz, ben eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu." ifadelerini kullandı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleği şoke etti!

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleği şoke etti!

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski mesleği şoke etti!

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Yasemin Sakallıoğlu, Burcu Biricik, Otel, Magazin, Haber

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