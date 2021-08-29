Camdaki çiçeği gözüne kestiren kadın, saksıdan söküp çaldı! Ev sahibine şaşkınlık yaşatan hırsızlık kamerada

Bursa'da yaşlı kadın, sokakta yürürken bir evin camının önünde duran çiçeği gözüne kestirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra camın kenarına yaklaşıp çiçeği saksıdan sökerek çalan yaşlı kadın olay yerinden hızla uzaklaştı. Eve geldiğinde çiçeğinin olmadığını fark eden ev sahibi ise güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde çiçeğinin yaşlı bir kadın tarafından çalındığını gören kadın, büyük bir şaşkınlık yaşadı.