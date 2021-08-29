Camdaki çiçeği gözüne kestiren kadın, saksıdan söküp çaldı! Ev sahibine şaşkınlık yaşatan hırsızlık kamerada
Bursa'da yaşlı kadın, sokakta yürürken bir evin camının önünde duran çiçeği gözüne kestirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra camın kenarına yaklaşıp çiçeği saksıdan sökerek çalan yaşlı kadın olay yerinden hızla uzaklaştı. Eve geldiğinde çiçeğinin olmadığını fark eden ev sahibi ise güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde çiçeğinin yaşlı bir kadın tarafından çalındığını gören kadın, büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, yolda ilerlerken bir evin camının önünde duran saksıdaki çiçeği gözüne kestiren yaşlı kadın, önce etrafı kontrol etti.
SAKSIDAKİ ÇİÇEĞİ TOPRAĞIYLA SÖKÜK ÇALDI
Sonra saksının yanına gelerek çiçeği toprağıyla söküp aldı. Yaşlı kadın bir şey olmamış gibi koparıp yoluna devam etti.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Ev sahibi eve geldiğinde, saksıdaki çiçeğini göremeyince güvenlik kamerasını inceledi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir kadının saksıdaki çiçeği alarak gittiğini gördü.
EV SAHİBİ ŞAŞKINLIK YAŞADI
Hırsızlık anına ait görüntüleri izleyen ev sahibi, ilk defa başına böyle bir şey geldiğini belirterek şaşkınlığını gizleyemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur