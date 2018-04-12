Çambaşı Yaylası'na 5 Yıldızlı Otelin Temeli Mayıs'ta Atılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL AŞ ve Ordu Sanayici İşadamları Derneği (ORDUSİAD) 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kurulması planlanan 5 yıldızlı otelinin temelinin Mayıs ayında atılacağı açıklandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projesi geçen yıl hazırlanan ve hazırlıklarına başlanan Çambaşı Yaylası'na 5 yıldızlı otel meselesini görüşmek üzere ORDUSİAD Başkanı Kadir Engin ve Ordu Otelcilik ve Turizm A.Ş üyeleriyle bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görüşme sonunda yaptığı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL AŞ ve ORDUSİAD işbirliğinde Çambaşı Yaylası'nda 5 yıldızlı otel yapılacağını söyledi.

Otelin kayak tesisinin yanına ve 40 bin metrekare alanda kurulacağını belirten Yılmaz, belediye olarak il genelinde sürdürdükleri alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra turizmin gelişmesi için yapılan yatırımlara da büyük destek verdiklerini ifade etti.

"Çambaşı Yaylası'nda konaklama tesisleri arttırılmalı"

Yılmaz, Ordu'nun turizmle birlikte her geçen gün büyüdüğünü vurgulayarak, "Çambaşı Yaylası'nda yatırım talebinde bulunan Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Kadir Engin ve Ordu Otelcilik ve Turizm A.Ş. üyeleriyle bir araya geldik. Geçen yıl Kasım ayında projesi hazırlanan ve protokolü imzalanan 5 yıldızlı otel konusunu artık sonuca ulaştırmalarını istedik ve son hazırlıkları gözden geçirdik. Yapılan görüşmeler sonunda Belediyemiz iştiraki ORBEL A.Ş. ve Ordu Sanayici İşadamları Derneği ile 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda inşa edilecek 5 yıldızlı otel projesinde ilk kazmayı Mayıs ayı içerisinde vuruyoruz" dedi.

Çambaşı Yaylası'nda Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezlerinden birini hizmete sunduklarını dile getiren Yılmaz, bölgede konaklama ve yatak kapasitesini artırmaları gerektiğini kaydetti. Yılmaz, "Bu kapsamda yüzde 30'una ortak olduğumuz otel 80 oda, 110 yatak kapasiteli olacak. 5 yıldızlı otel ilimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

ORDUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Engin ise kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "ORDUSİAD üyeleri olarak Çambaşı Yaylası'na bir otel kazandırma projemiz vardı. Tüm yasal süreçleri tamamladık. Mayıs ayında temelini atıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz da projemize destek vererek ORBEL AŞ'nin yüzde 30 oranında ortak olmasını sağladı. Bu önemli destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel projeyi Çambaşı Yaylası'na kazandırarak bölge turizmine katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu. - ORDU