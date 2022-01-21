Çamaşır makinesine eşyaları attığı sırada elektrik akımına kapılan kadın, feci şekilde can verdi

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki dört çocuk annesi Tais de Oliveira Rost, çamaşır makinesinin elektrik akımına kapılması nedeniyle hayatını kaybetti.

Rio Grande do Sul eyaletinde yaşayan dört çocuk annesi Tais de Oliveira Rost, geçtiğimiz günlerde evinde çamaşır makinesini çalıştırdı. Genç kadın, çamaşırları makineye koyduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Talihsiz kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi.

ERKEK ARKADAŞI BULDU

O sırada evde tek olduğu belirtilen kadın, erkek arkadaşı William Bottega tarafından bulundu. Eve çağrılan sağlık ekipleri, Oliveira'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

Kadının erkek arkadaşı William Bottega, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzücü haberi duyurdu. Sağlık ekipleri tarafından morga kaldırılan Oliveira'ya otopsi yapılacak. Otopsi sonuçlarının ardından Oliveira'nın kesin ölüm nedeni açıklanacak.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri