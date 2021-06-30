Cam Tavanlar Şinasi kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında, nereli?
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Cam Tavanlar Şinasi kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Cam Tavanlar Şinasi kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında, nereli?
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Cam Tavanlar dizisinde dikkat çeken isimlerden birisi Şinasi karakteri oldu. Şinasi karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz'ı merak eden izleyiciler Ahmet Melih Yılmaz kimdir, kaç yaşında, hayatı nedir? gibi sorularla araştırma yapmaktadır. Peki, Cam Tavanlar Şinasi kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Melih Yılmaz mesleği nedir? Ahmet Melih Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Abluka, Daha, Körfez, Gölgeler İçinde, Yeniden Leyla gibi sinema filmlerinde ve Hatırla Gönül, Çukur gibi televizyon dizilerinde rol alan ve 27. Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Cam Tavanlar Şinasi kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Melih Yılmaz mesleği nedir? Ahmet Melih Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CAM TAVANLAR ŞİNASİ KİMDİR?

Elitist bir şef garson olan Şinasi, çok detaycıdır. İşine kendisini adayan biridir ve bir işe girdiğinde çok hassas olur, başaramadığında ağlayacak kadar üzülür. Birine güvenmesi, dost olması için zaman geçmesi gerekir ama belli etmemeye çalışsa da Leyla'yı sever ve ona güvenir.

AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Melih Yılmaz, 1989'da Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2015 yılında İstanbul'a geldi ve sürdürdüğü performans ve tiyatro çalışmalarının yanı sıra Abluka, Daha, Körfez, Gölgeler İçinde, Yeniden Leyla gibi sinema filmlerinde ve Hatırla Gönül, Çukur gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda Yeniden Leyla filmi ile 27. Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

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Cam Tavanlar Şinasi kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz kaç yaşında, nereli? - Haberler
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