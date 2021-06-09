Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar 1. bölüm fragmanı!

Show Tv ekranlarında bu yaz yeni bir dizi başlıyor Cam Tavanlar. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Cam Tavanlar konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Cam Tavanlar dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Cam Tavanlar kadrosunda kimler var? Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam Tavanlar hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in üstlendiği, Ojo Pictures imzalı yeni dizi Cam Tavanlar'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Show Tv ekranlarında bu yaz yeni bir dizi başlıyor Cam Tavanlar. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Cam Tavanlar konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Cam Tavanlar dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Cam Tavanlar kadrosunda kimler var? Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam Tavanlar hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

CAM TAVANLAR OYUNCULARI

Romantik yaz dizileri arasındaki yerini almaya hazırlanan Cam Tavanlar'ın oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Cam Tavanlar oyuncu kadrosunda; Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi önemli isimler yer alırken dizinin başrollerini ise Bensu Soral ve Kubilay Aka paylaşıyor.

CAM TAVANLAR DİZİSİ KONUSU

Yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin yazdığı Cam Tavanlar dizisi, Leyla ile Cem'in iş hayatlarındaki büyük rekabeti sırasında yaşadıkları aşkı konu alıyor. İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.