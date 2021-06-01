Cam Tavanlar ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kim?

İdealist bir iş kadını ve zengin bir ailenin oğlu Cem'in hikayesi ele alınıyor. Konusu ve kadrosuyla dikkatleri çeken Cam tavanlar hakkında konusu ne, oyuncuları kim, Cam Tavanlar ne zaman ve hangi kanalda gibi soruların yanıtları araştırıldı.