Cam Tavanlar ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kim?
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Cam Tavanlar ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kim?

Cam Tavanlar ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kim?
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İdealist bir iş kadını ve zengin bir ailenin oğlu Cem'in hikayesi ele alınıyor. Konusu ve kadrosuyla dikkatleri çeken Cam tavanlar hakkında konusu ne, oyuncuları kim, Cam Tavanlar ne zaman ve hangi kanalda gibi soruların yanıtları araştırıldı.

Yaz sezonundaSHOW TV ekranlarında yayınlanacak Cam Tavanlar dizisinin konusu araştırılıyor. Cam Tavanlar dizisinde iki gencin hikayesine verilecek. Peki, Cam Tavanlar dizisinin konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi?

CAM TAVANLAR KONUSU NE?

Cam Tavanlar, OJO Pictures imzalı, yönetmeliğini Fehmi Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer almaktadır.

Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in tatlı sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.

Bensu Soral Leyla

Kubilay Aka Cem

Hatice Aslan

Ahmet Melih Yılmaz

Beril Kayar

Ayten Soykök

Mehmet Bilge Aslan

Şifanur Gül

Alper Kut

Aziz Caner İnan

Gizem Erdem

İsmail Karagöz

Şehnaz Bölen Taftalı

Cevdet Arıcılar

CAM TAVANLAR NE ZAMAN?

Yayın tarihi: 9 Haziran

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