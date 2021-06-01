Cam Tavanlar ne zaman, hangi kanalda? Konusu ne, oyuncuları kim?
İdealist bir iş kadını ve zengin bir ailenin oğlu Cem'in hikayesi ele alınıyor. Konusu ve kadrosuyla dikkatleri çeken Cam tavanlar hakkında konusu ne, oyuncuları kim, Cam Tavanlar ne zaman ve hangi kanalda gibi soruların yanıtları araştırıldı.
Yaz sezonundaSHOW TV ekranlarında yayınlanacak Cam Tavanlar dizisinin konusu araştırılıyor. Cam Tavanlar dizisinde iki gencin hikayesine verilecek. Peki, Cam Tavanlar dizisinin konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi?
CAM TAVANLAR KONUSU NE?
Cam Tavanlar, OJO Pictures imzalı, yönetmeliğini Fehmi Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer almaktadır.
Cam Tavanlar'da iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla ile prestijli bir aileden gelerek her istediğini kolaylıkla elde eden, sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in tatlı sert yarışı; intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılıyor.
Bensu Soral Leyla
Kubilay Aka Cem
Hatice Aslan
Ahmet Melih Yılmaz
Beril Kayar
Ayten Soykök
Mehmet Bilge Aslan
Şifanur Gül
Alper Kut
Aziz Caner İnan
Gizem Erdem
İsmail Karagöz
Şehnaz Bölen Taftalı
Cevdet Arıcılar
CAM TAVANLAR NE ZAMAN?Yayın tarihi: 9 Haziran