Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti
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Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti

13.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:34

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde mantar toplamak için ormana giren vatandaşlar, çam sakızı avcılarının ağaçlara verdikleri zararı görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir grup vatandaş, mantar toplayabilmek için Cebeci ormanlarına girdi. Bir süre mantar toplayan vatandaşlar, daha sonra başka mantar çeşitlerini bulabilmek için ormanın iç kısımlarına doğru keşfe çıktı. Mantar aramak için dolaşan vatandaşlar, birçok ağacın kabuğunun soyulduğunu ve ağaçlara naylon poşetler bağlandığını görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

VİDEO ÇEKİP İHBAR ETTİLER

Çam sakızı alabilmek için ağaçların gövdelerinin kazındığını gören vatandaşlar, ağaçlara verilen zararı cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Ormanlık alanda çok sayıda çam ağacına aynı yöntemle zarar verildiğini gören vatandaşlar, ağaçlara zarar verenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için yetkililere durumu ihbar ettiler.

"BÜTÜN AĞAÇLARA ZARAR VERMİŞLER"

Mantar toplamak için gittikleri ormanda ağaçlardaki bu feci manzara ile karşılaştıklarını belirten Jale Keleş, "Cebeci ormanına mantar aramaya geldik, gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Bütün çam ağaçlarının kabuklarını soymuşlar. Sırf sakızlarını alabilmek için bütün ağaçlara zarar vermişler. Hemen hemen ormanın içindeki bütün ağaçlarda aynı şey var, bütün ağaçlar soyulmuş. Kısa bir yeri de değil, çok büyük bir bölümü soyulmuş ağaçların. Yarısından neredeyse yere inen kısma kadar bütün kabuklar soyulmuş. Buradan yetkililere sesleniyoruz, gereği neyse yapılmasını istiyoruz" dedi.
Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

Haber Yorumları (9)
SELİM: ya güldürmeyn adamı ihaleye çıkıyor bu ağaçların sakızı satılıyor eld edilen gelirle yeni fidanlar alınıp dikiliyor bir ağacın bakın gövdesine zarar vermediğiniz sürece kabuğundan sakızını almak ağaca zarar vermez tam aksişne ağacın yenilenmesini sağlar. . .
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SELİM: ya ağaça zarar vermiyor o tam aksine ağacın faydasına ağacın yenilenmesini sağlıyor cehalet zor bir şey
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CİCERO: ormanlarda başıboşluk var sultanbeyli aydosda hertaraf define kuyularıyla dolu orman lojmanlarının dibinde adamlar kuyu acmışlar defineciler hemde 15mtrehayvanda düşse günah be orman işletmeside diyorki eleman yok masa başında yangın ihbarı beklerken vakit dolsun diye cay içiyorlar bu kuyuları kato aracı var kapatmaları birgünü almaz kapatmaları dron denen şey var ormanlara eleman yetmiyorsa hep sallabaşı almaaşı yazık bu ormanların sahipsizliğine
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