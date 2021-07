Call of Duty: Warzone sistem gereksinimleri 2021! Call of Duty: Warzone kaç GB?

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi Call of Duty: Warzone Battle royale modunda oyuncular birlikte savaşabilir. Dünya çapında milyonlarca oyunucusu bulunan ve sektörün en fazla oynanan oyunları arasında yer alan Call of Duty Warzone sistem gereksinimleri nedir? Warzone kaç GB? Detaylar haberimizde...

Activision'ın ücretsiz battle royale oyunu COD: Warzone, 10 Mart 2020'de piyasaya sürüldüğünden bu yana milyonlarca oyuncusu ile sektöre damga vurdu. Oyun 2019'daki Call of Duty: Modern Warfare'in bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Call of Duty: Warzone, PlayStation, Xbox One ve PC için piyasaya çıktı. Peki, bu kadar popüler olan oyun Warzone sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty Warzone kaç GB? İnceleyelim...

CALL OF DUTY WARZONE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

COD: WARZONE Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit veya Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3 4340 veya AMD FX 6300

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB/ GTX 1650 4 GB veya AMD Radeon HD 7950

Depolama: 175 GB

COD: WARZONE Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5 2500K veya AMD R5 1600X

RAM: 12 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB/ GTX 1660 6 GB veya AMD Radeon R9 390/ AMD RX 580

Depolama: 175 GB

CALL OF DUTY WARZONE KAÇ GB?

Call of Duty Warzone'nun toplam boyutu 175GB olarak duyuruldu. Oyunu oynamak için bilgisayarda 175 GB'lık bir boş alan gerekli, ancak oyunun sürekli yenilenerek güncelleme alması bu boyutu arttırabilir. Tahmini olarak Call of Duty: Warzone oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı NVIDIA GeForce GTX 1650 olacaktır. COD: Warzone oynarken yüksek performanstan yararlanmak istiyorum diyorsanız; NVIDIA GeForce GTX 1660 grafik kartını tavsiye ederiz.