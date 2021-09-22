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Call of Duty Warzone'dan Banlananlar Vanguard'ı Oynayamıyor

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Call of Duty Warzone'dan Banlananlar Vanguard'ı Oynayamıyor

cod-warzone-ban-yiyenler-vanguard-oynayamayacak

Call of Duty Warzone'da ban yiyen oyuncuların CoD Vanguard'ın betasını oynayamadıkları ortaya çıktı.

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Call Of Duty Warzone'dan banlanan oyuncuların yeni Call of Duty oyunu Vanguard'ın betasını oynayamadıkları ortaya çıktı.

İlk önce Eurogamer tarafından hile forumlarındaki paylaşımlar aracılığıyla tespit edilen, daha sonra CharlieIntel'in de doğruladığı bilgiye göre, Call of Duty: Warzone'da hesabı veya donanım ID'si banlanan kişiler şu anda Call of Duty: Vanguard'ın betasına giriş yapamıyorlar ve banlandıklarına dair bir uyarıyla karşılaşıyorlar. Hesabı banlananlar yeni bir hesapla erişim sağlayabilse de, donanım ID'si banlananlar ancak yeni bir bilgisayardan veya mevcut bilgisayarın anakartı değiştiği taktirde Vanguard'ı oynayabilirler.

Öte yandan, 16 Eylül'den itibaren devam eden Call of Duty Vanguard açık beta sürecinde hilecilerin yer aldığı sosyal medyadaki paylaşımlarla ortaya çıkmıştı. Bunun nedeni ise oyuna henüz anti-hile sisteminin entegre edilmemiş olması olarak açıklanmıştı. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Call of Duty: Vanguard Beta Sürümü Hilecilerle Doldu

Activision ve Sledgehamemer Games, Call of Duty: Vanguard'ın Kasım ayındaki çıkışıyla birlikte oynaması ücretsiz olan Call of Duty Warzone'un anti-hile sistemini baştan sona değiştireceklerini duyurmuştu.

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım'da PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak. Oyunun betasıyla ilgili ilk izlenim yazımıza buradan göz atabilirsiniz.

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