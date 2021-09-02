Call of Duty Warzone'da 50 bin hileci daha banlandı!

Call of Duty: Warzone hileciler karşısında duruşunu bozmuyor. Bu sefer de hile yaptığı tespit edilen 50 binden fazla hesap Raven Software tarafından yasaklandı. Son 1 haftada 150 bin hesap yasaklandı!

10 Mart 2020'de çıkış yapan Call of Duty: Warzone serisinde kalıcı olarak banlanan hesap sayısı 600 bini aştı ve Raven Software böyle devam ederse bu sayısının her geçen gün artacağını belirtiyor.

Warzone geliştiricisi Raven Software resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Call of Duty: Warzone'da hile kullanan 50 bin hesabın daha yasaklandığı duyuruldu. Bir hafta içerisinde gelen iki yasak dalgasında 150 binden fazla hesap yasaklandı. Bu önemli miktardaki yasağın oyun topluluğu üzerinde gözle görülür bir etkisinin olup olmayacağı henüz belli değil

ACTIVISION ANTI-HİLE SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Call of Duty: Warzone ücretsiz bir oyun olduğu için hile kullanırken tespit edilip yasaklanan oyuncular, farklı bir email adresiyle oyuna tekrar giriş yapıp oyuna dönebiliyor. Görünen şu ki hile kullanan oyuncunun tespit edilmesi ve yasaklanması uzun bir süreci kapsıyor. Bu durum da kesin bir çözüm olmaktan çıkıyor.

Activision bu duruma yönelik yaptığı açıklamada, hile karşıtı yazılımlarının yenileyeceklerini Warzone'ı daha oynanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtmişti.

Son bir haftada hile kullanan oyuncuların bu kadar artmasının sebebi Activision'ın üzerinde çalıştığı yeni anti hile sistemi olabilir. Henüz sistemin detayları açıklamasa da, Activision'ın bu konuda bir hayli ciddi bir çalışma içinde olduklarını söylemek gerek.

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