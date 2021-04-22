Call of Duty: Warzone'a DLSS özelliği geldi
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Call of Duty: Warzone'a DLSS özelliği geldi

Call of Duty: Warzone'a DLSS özelliği geldi
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Call of Duty: Warzone'un üçüncü sezon güncellemesi yayınlandı. Güncellemede dikkat çekenlerden biri DLSS özelliği oldu.

Call of Duty: Warzone PC platformuna sonunda DLSS desteğini de ekliyor. Oyunseverleri sevindiren haber Activision'dan geldi.

GÜNCELLEMEYLE CALL OF DUTY: WARZONE'A DLSS ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Activision'ın söylediğine göre "GeForce RTX ekran kartına sahip oyuncular performansı artırmak için DLSS'i aktif edebilir ve oyunu yüksek çözünürlükte ve grafik ayarlarında oynayabir."

Üçüncü sezon güncellemesi ayrıca harita güncellemesi, Hunt for Adler organizasyonu, yeni silahlar, yeni operatörler, battle pass ve hata düzeltmeleri ve iyi bir oyun deneyimi imkanı oyunseverlerin önüne seriliyor.

İndirme boyutu PC'de 25.2 GB, PlayStation'da 22.6 GB ve Xbox'ta 25.9 GB.

DLSS ÖZELLİĞİ NEDİR?

Derin öğrenme destekli süper-örnekleme, derin öğrenmeyi kullanarak orijinal düşük çözünürlüklü görüntünün daha yüksek çözünürlüklü görüntüsüne benzeyen bir görüntü oluşturmak için Nvidia tarafından geliştirilen bir teknolojidir.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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