Call of Duty: Warzone 100 milyon oyuncuyu aştı! Yeni sezonun çıkış tarihi belli oldu!

Son zamanlarda Call of Duty: Warzone'da hile kullanan birçok hesabın yasaklanmasıyla gündemden düşmeyen Actisivion, Twitter üzerinden oyunun 100 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu.

Oynaması tamamen ücretsiz Battle Royale oyunu Call of Duty: Warzone 10 Mart 2020 tarihinde Activision tarafından piyasaya sürülmüştü. İlk çıktığı günden bu yana oyunda hile kullanan hesapların sayısının artması Activision tarafında bir sorun teşkil ediyordu. Activision bu sorunu gidermek için yeni bir hile önleyici sistem üzerinde çalışırken, her hafta birçok hile kullanan hesabı banlamaya devam ediyor.

CALL OF DUTY: WARZONE 100 MİLYON OYUNCUYU AŞTI

Call of Duty: Warzone 24 saatte altı milyon, üç günde 15 milyon, 10 günde 30 milyon, 1 ayda 50 milyon ve dokuz ayda 85 milyon oyuncu sayısına ulaşmıştı. Activision, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla oyunun 100 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu.

Electronic Arts stüdyosu Respawn Entertainment oynaması bedava olan battle royal oyunu Apex Legens'da kısa bir zaman önce 100 milyon oyuncu sayısını geride bırakmıştı. Apex Legends de 4 Şubat 2019'da çıkışını gerçekleştirmişti.

CALL OF DUTY: WARZONE YENİ SEZON BAŞLIYOR



Call of Duty: Warzone'un üçüncü sezonu 22 Nisan'da başlıyor. Yeni sezon, harita güncellemesi, yeni silahlar, Hunt for Adler etkinliği, yeni operatörler ve daha fazlasını beraberinde getirecek.