Call of Duty: Vanguard'ın hikaye modundan oynanış fragmanı yayınlandı

Yayıncı Activision ve geliştirici Sledgehammer Games, Call of Duty: Vanguard'ın "Stalingrad" bölümünü sergileyen bir oynanış videosu yayınladı.

FPS oyunlarının öncü serilerinin olan Call of Duty'nin, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alması beklenen yeni oyunu Call of Duty: Vanguard için "Stalingrad" bölümünün tanıtıldığı bir oynanış fragmanı yayınlandı.

Activision'ın yeni çıkacak oyunu Call of Duty: Vanguard'tan beklenen haberler gelmeyi başladı. İkinci dünya savaşında Kuzey Afrika, Doğu Cephesi, Batı Cephesi ve Pasifikte savaşacağımız Call of Duty Vanguard "Stanlingrad" bölümünü tanıttı.

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım'da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC'ye gelecek.

CALL OF DUTY VANGUARD FİYAT LİSTESİ

Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm (PlayStation Store) - 499,00 TL

Call of Duty®: Vanguard - Cross-Gen Paketi (PlayStation Store) - 599,00 TL

Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm (PlayStation Store) - 779,00 TL

Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm (XBOX) - 499,00 TL

Call of Duty®: Vanguard - Cross-Gen Paketi (XBOX) - 599,00 TL

Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm (XBOX) - 779,00 TL

Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm (PC) - 59,99 EURO

Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm (PC) - 99,99 EURO

CALL OF DUTY VANGUARD STALINGARD BÖLÜMÜ TANITIMI VİDEOSU

Her cephede zafere koş! Pasifik semalarında it dalaşına gir, Fransa'ya paraşütle dalış yap, Stalingrad müdafaasında bir keskin nişancı olarak düşman avla ve Kuzey Afrika'da ilerleyen birliklere katılarak düşmanla çarpış! Call of Duty oyun serisi kendine has oyun mekanikleriyle seni 2. Dünya Savaşı cephelerine geri götürerek eşi benzeri görülmemiş çapta bir küresel muharebe deneyimi sunan Call of Duty: Vanguard ile geri dönüyor.

Hikâyesiyle seni kendisine kilitleyecek tek oyunculu Harekâtta, farklı ülkelerden gelen seçkin bir grup askerin, dünyanın yüzleştiği en büyük tehditle mücadele ederken her cephede zafere koşmasına tanıklık et. Buna ek olarak, efsaneleşmiş Çok Oyunculu Call of Duty® modunda becerilerini herkese kanıtla ve heyecan dolu yepyeni Zombi modunu tecrübe et.