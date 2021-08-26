Call of Duty: Vanguard'ın hikaye modundan oynanış fragmanı yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Call of Duty: Vanguard'ın hikaye modundan oynanış fragmanı yayınlandı

Call of Duty: Vanguard'ın hikaye modundan oynanış fragmanı yayınlandı
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Activision ve geliştirici Sledgehammer Games, Call of Duty: Vanguard'ın "Stalingrad" bölümünü sergileyen bir oynanış videosu yayınladı.

FPS oyunlarının öncü serilerinin olan Call of Duty'nin, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alması beklenen yeni oyunu Call of Duty: Vanguard için "Stalingrad" bölümünün tanıtıldığı bir oynanış fragmanı yayınlandı.

Activision'ın yeni çıkacak oyunu Call of Duty: Vanguard'tan beklenen haberler gelmeyi başladı. İkinci dünya savaşında Kuzey Afrika, Doğu Cephesi, Batı Cephesi ve Pasifikte savaşacağımız Call of Duty Vanguard "Stanlingrad" bölümünü tanıttı.

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım'da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC'ye gelecek.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

CALL OF DUTY VANGUARD FİYAT LİSTESİ

  • Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm (PlayStation Store) - 499,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Cross-Gen Paketi (PlayStation Store) - 599,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm (PlayStation Store) - 779,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm (XBOX) - 499,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Cross-Gen Paketi (XBOX) - 599,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm (XBOX) - 779,00 TL
  • Call of Duty®: Vanguard - Standart Sürüm (PC) - 59,99 EURO
  • Call of Duty®: Vanguard - Seçkin Sürüm (PC) - 99,99 EURO

CALL OF DUTY VANGUARD STALINGARD BÖLÜMÜ TANITIMI VİDEOSU

Her cephede zafere koş! Pasifik semalarında it dalaşına gir, Fransa'ya paraşütle dalış yap, Stalingrad müdafaasında bir keskin nişancı olarak düşman avla ve Kuzey Afrika'da ilerleyen birliklere katılarak düşmanla çarpış! Call of Duty oyun serisi kendine has oyun mekanikleriyle seni 2. Dünya Savaşı cephelerine geri götürerek eşi benzeri görülmemiş çapta bir küresel muharebe deneyimi sunan Call of Duty: Vanguard ile geri dönüyor.

Hikâyesiyle seni kendisine kilitleyecek tek oyunculu Harekâtta, farklı ülkelerden gelen seçkin bir grup askerin, dünyanın yüzleştiği en büyük tehditle mücadele ederken her cephede zafere koşmasına tanıklık et. Buna ek olarak, efsaneleşmiş Çok Oyunculu Call of Duty® modunda becerilerini herkese kanıtla ve heyecan dolu yepyeni Zombi modunu tecrübe et.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Deniz Akkaya Burcu Biricik Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Call of Duty: Vanguard'ın hikaye modundan oynanış fragmanı yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:32:24. #1.15#

title