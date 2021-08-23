Call of Duty: Vanguard Alfa testi tarihi yeni görüntüler eşliğinde açıklandı!
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Call of Duty: Vanguard Alfa testi tarihi yeni görüntüler eşliğinde açıklandı!

Call of Duty: Vanguard Alfa testi tarihi yeni görüntüler eşliğinde açıklandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Activision, Call of Duty: Vanguard için yaklaşan alfa ve beta için tarihleri ??ve ayrıntıları açıkladı. Alfa testi önümüzdeki hafta PlayStation'da başlayacak.

FPS oyunlarının öncü serilerinin olan Call of Duty'nin, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alması beklenen yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'ın nihayet çıkış tarihi duyuruldu.

Activision'ın yeni çıkacak oyunu Call of Duty: Vanguard'tan beklenen haberler gelmeyi başladı. İkinci dünya savaşında Kuzey Afrika, Doğu Cephesi, Batı Cephesi ve Pasifikte savaşacağımız Call of Duty Vanguard Alfa Testi YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video ile gösterime girdi.

Oyuncular, Alfa testini 27-29 Ağustos tarihleri arasında deneyimleme fırsatına sahip olacaklar. Call of Duty resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan video, CDL Şampiyonası sırasında oyunun alfa testine ilk bakışı ortaya koydu. Alfa testi, PlayStation kullanıcılarına özel olacak ve Apex Legends Şampiyonlar Tepesi adlı Arena moduna benzer bir moda sahip olacak. Mod, battle royale unsurlarını Gunfight ile karıştırarak oyuncuları aynı teçhizatla başlamaya ve ardından diğer oyuncuların sınırlı yaşamlarını birden fazla turda kısaltırken daha da güçlenmek için silah, nakit ve kaynak toplamaya zorlayacak.

Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım'da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC'ye gelecek.

CALL OF DUTY VANGUARD ALFA TESTİ FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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