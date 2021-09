Call of Duty: Modern Warfare sistem gereksinimleri 2021! Modern Warfare kaç GB?

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi Call of Duty: Modern Warfare çok oyunculu moduyla oyunseverleri savaş arenasına çağırıyor. Dünya çapında milyonlarca oyunucusu bulunan ve sektörün en fazla oynanan oyunları arasında yer alan Call of Duty: Modern Warfare sistem gereksinimleri nedir? Call of Duty: Modern Warfare kaç GB? Detaylar haberimizde...

Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı video oyunudur. Call of Duty serisinin on altıncı yapımı olması yanı sıra Modern Warfare alt serisi de yeniden başlatılmış oldu, 25 Ekim 2019'da Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürüldü.

Birinci şahıs nişancı oyunu hayranlarının tercih listesinde yer alan Call of Duty: Modern Warfare sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Call of Duty: Modern Warfare oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Call of Duty: Modern Warfare sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Call of Duty: Modern Warfare kaç GB? Sizler için derledik.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i3 4340/ AMD FX 6300

Bellek (RAM): 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB/ GTX 1650 4 GB/ AMD Radeon HD 7950

Depolama: 175 GB

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7/ Windows 10

DirectX 12 Desteği

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i5 2500K/ AMD R5 1600X

Bellek (RAM): 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB/ GTX 1660 6 GB/ AMD Radeon R9 390/ AMD RX 580

Depolama: 175 GB

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 10

DirectX 12 Desteği

CALL OF DUTY MODERN WARFARE KAÇ GB?

Call of Duty: Modern Warfare 175 GB'lık bir depolama alanını kapsıyor.