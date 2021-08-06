Call of Duty kendi Among Us modunu duyurdu!
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Call of Duty kendi Among Us modunu duyurdu!

Call of Duty kendi Among Us modunu duyurdu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War için yeni eğlenceli bir mod geliyor. Double Agent olarak adlandırılan bu mod Among Us benzeri içeriklere sahip olacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War Beşinci Sezonu, yepyeni bir oyun modu ve yeni içerik güncellemesi içerecek. Oyuncuların kılıp değiştirmesine ve haydutları bulup ortaya çıkarmasına izin verecek tamamen yeni bir çok oyunculu oyun modu "Double Agent" olarak adlandırılıyor. Double Agent modu, Among Us benzeri bir içeriğe sahip olacak.

Aldatma oyunlarının hayranıysanız, 'Double Agent' sizin için mükemmel bir seçim olacaktır. Yeni içerik, sahtekar avcıları için mükemmel bir oyun modu olacak. Peki, takım çalışmasına veya ihanete hazır mısınız? Oyun modu, yepyeni bir fragman eşliğinde yayınlandı.

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR'IN YENİ MODU 5. SEZON GÜNCELLEMESİ İLE GELİYOR!

Double Agent her birine rastgele olarak rol atanan 10 oyuncuya sahip olacak. Oyundaki en değerli karakterler, diğer oyuncuları ortadan kaldırmak veya harita boyunca bombalar yerleştirip patlatmakla görevlendirilen Double Agent'lar. Oyuncular, Double Agent'ları bulmaya çalışırken, kendilerini hayatta tutmaya çalışacak Operatives rölünü oynayacak.

COD: Black Ops Cold War'ın 5. Sezon güncellemesi 'Double Agent' modunda sesli sohbet özelliği de bulunuyor. Böylece oyuncular Double Agent'leri keşfetmek için kendi aralarında konuşabilecek.

Double Agent, Call of Duty: Black Ops Cold War'un 12 Ağustos'ta yayınlanacak olan 5. sezon güncellemesinin bir parçası olacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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