Call of Duty kendi Among Us modunu duyurdu!

Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War için yeni eğlenceli bir mod geliyor. Double Agent olarak adlandırılan bu mod Among Us benzeri içeriklere sahip olacak.