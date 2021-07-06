Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri 2021! COD: Black Ops Cold War kaç GB?

Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. COD: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, COD: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty: Black Ops Cold War kaç GB? Detaylar haberimizde...

Oyunseverlerin en beğendiği birinci şahıs nişancı oyunları arasında yer alan Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, COD: Black Ops Cold War oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? COD: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Call of Duty: Black Ops Cold War kaç GB? Sizler için derledik...

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

COD: Black Ops Cold War Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GBHDD: 50 GB (çevrimiçi mod), 175 GB (oyunun tümü)

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670/ GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 12

COD: Black Ops Cold War Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GBHDD: 175 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 1660 Super veya Radeon R9 390/ AMD RX 580

DirectX: Sürüm 12

COD: BLACK OPS COLD WAR KAÇ GB?

COD: Black Ops Cold War herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. Oyunun tümünün yüklenmesi için istenilen depolama alanı 175 GB yer kaplamaktadır.