Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çalıştığı markette tabancayla intihar etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti

GAZİANTEP'te, çalıştığı marketin deposunda başına dayadığı tabancayı ateşleyen Ömer Tarık Ç. (19), yaşamına son verdi.

19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu
19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu
Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan 'silahla yaralama'dan yargılanacak
Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak

GAZİANTEP'te, çalıştığı marketin deposunda başına dayadığı tabancayı ateşleyen Ömer Tarık Ç. (19), yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir markette çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer Tarık Ç., başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Tarık Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti
Çalıştığı markette tabancayla intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Caner Erkin Şenol Güneş Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çalıştığı markette tabancayla intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 19:34:07. #1.15#
title