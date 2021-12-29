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Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Çalıştı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi Kocaeli'de bir trafo fabrikasında üzerine ağır tonajlı malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ali Kalaycı son yolculuğuna uğurlandı.

KOCAELİ (İHA) - - Çalıştı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

KOCAELİ - Kocaeli'de bir trafo fabrikasında üzerine ağır tonajlı malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ali Kalaycı son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir trafo fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Kalaycı isimli işçi çalıştığı esnada üzerine trafo yapımında kullanılan ağır tonajlı malzeme düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 çocuk babası Ali Kalaycı, yapılan kurtarma çalışmalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Merhum Ali Kalaycı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Başiskele ilçesinde bulunan Kullar Merkez Camii'nden kaldırılarak Kullar Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Son Dakika Haberleri

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