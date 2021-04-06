Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti
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Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti

Adana'da 2 çocuk babası adam, çalıştığı havalimanı yakınlarında ağaca asılı halde bulundu. İntihar eden adamın, tefeciden para aldığı ve ailevi problemleri olduğu öne sürüldü.

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Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

Dün saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Havalimanı yakınlarında Alper D.'yi (30), bir ağaçta asılı halde görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Alper D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

TEFECİYE BORCU VARMIŞ

Polisin yaptığı çalışmanın ardından Alper D.'nin cansız bedeni ağaçtan indirilerek, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Alper D.'nin, tefeciden para alıp ödeyemediği ve ailevi problemleri olduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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