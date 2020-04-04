Çalışmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yılmaz'a belediye ve kaymakamlık sahip çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çalışmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yılmaz'a belediye ve kaymakamlık sahip çıktı - Haberler
Koronavirüs, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Çalışmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yılmaz'a belediye ve kaymakamlık sahip çıktı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

04.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:38
Çalışmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yılmaz'a belediye ve kaymakamlık sahip çıktı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk gün sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yaysit'in gözyaşları ile evine gittiği görüntülerin yayılması ile İlçe Kaymakamlığı ve Belediye küçük çocuğun ailesine yardım yolladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yayınlanan genelge ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması geçici süre ile yasaklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta tartıcılık yaparak evine katkıda bulunmak isteyen Yılmaz Yaysit ise yasaktan habersiz olarak dışarı çıktı. Bu sırada bir gazeteci Yaysit'e neden sokakta olduğunu sordu. Sokağa tartıcılık yapmak için çıktığını söyleyen küçük çocuk gözyaşları içinde evinin yolunu tuttu. Görüntüleri izleyen binlerce kişi telefona sarılarak küçük çocuğa ve ailesine ulaşmaya çalıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından İlçe Kaymakamlığı ve Belediye harekete geçerek Yaysit ailesine ulaştı. Aileyi gıda ve nakit para yardımında bulunulması talimatı veren Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın aileye yardım ederek küçük Yılmaz'ın tekrar sokakta çalışmaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

YASAKLARI BİLMİYORDUMÖte yandan ülkede birçok sanatçı ve işadamının yardım yapmak istediği Yılmaz Yayasit ise, "Yasakları bilmiyordum ve sabah çıktım gazeteciler beni uyarınca çok üzülmüştüm. Çok gezmeden eve geldim ve bir daha çıkmadım çok üzülmüştüm. Ama şimdi çok mutlu oldum" dedi.BABA: HABERİM YOKTU

İlçede çiftçilikle uğraşan baba Halit Yayasit ise, "Çocuğumun bugün çıktığından haberim yoktu sonradan öğrendim. Tarım işçisiyim ve 6 çocuğum var hepsi okuyor. Bizlere yardım gönderen ve sahip çıkan Siverek belediye başkanına ve diğer yardımseverlere teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump'ın 'En hazır biziz' dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Simge Sağın Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Antalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Çalışmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yılmaz'a belediye ve kaymakamlık sahip çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 18:53:33. #1.15#
title