Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Samsun'dan hareketle işgal kuvvetlerini vatandan atmak için istiklal mücadelesinin başlatıldığı milli bağımsızlık hareketinin sembolü olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Türk milletinin dünyaya emperyalizmin yenilebildiğini gösterdiği gündür. 1000 yıllık tarih boyunca Anadolu'yu Türkiye yapan milli ruhun tarihe ve bu topraklara mührünü vurduğu gündür. Bu şuurla yetişen gençlerimiz bu milli ruhu sonraki nesillere taşıyacaktır.

Biz, kendisine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarının bilincindeki gençlerimiz ile Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde azim ve kararlılıkla ülkemizi daha da ileri ufuklara taşıyacağız."

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını ifade eden Bilgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Son dakika haberi: 'Kırmızı' kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: "Kırmızı" kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Cemal Hünal Feyza Aktan Hande Erçel
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 23:59:16. #1.16#

title