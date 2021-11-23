Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Özel Kalem Müdürü Ali Osman Akalan'ın babası emekli öğretmen Sezai Akalan'ın Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze törenine katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Özel Kalem Müdürü Ali Osman Akalan'ın babası emekli öğretmen Sezai Akalan'ın Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze törenine katıldı.
Akalan'ın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Ulu Cami'de kılındı. Cenaze, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Bakan Bilgin, Özel Kalem Müdürü Akalan ile ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.
Cenaze törenine, Akalan'ın yakınlarının yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Dinar Kaymakam Vekili Ali Ekber Ateş, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, siyasi parti ilçe başkanları katıldı.