"Çalışma hayatının Davos'u"nda işin yarını konuşulacak
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"Çalışma hayatının Davos'u"nda işin yarını konuşulacak

14.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:35

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla bu yıl ikincisini düzenleyeceği Ortak Paylaşım Forumu'nda (OPF) işin yarını konuşulacak.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla bu yıl ikincisini düzenleyeceği Ortak Paylaşım Forumu'nda (OPF) işin yarını konuşulacak.

Çalışma hayatının tarafları arasında sosyal diyaloğu geliştirmek amacıyla TİSK'in ev sahipliğinde geçen yıl ilki düzenlenen forumun ikincisi yarın yapılacak.

Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin üst düzey katımı ve ele alınan konular bakımından "Çalışma hayatının Davos'u" olarak nitelendirilen OPF'ye, bu yıl da yerli ve yabancı birçok isim katılacak.

Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ilk kez kullanılacak

"Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana temasına sahip forum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de ilk kez kullanılacak artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ile özel kurulan stüdyolardan yayınlanacak.

OPF'nin canlı açılış oturumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer alacak.

Foruma, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharran Burrow, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, BusinessEurope Genel Direktörü Marcus Beyrer, Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu Üyesi Murat Sönmez ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Direktör Yardımcısı Biljana Radonjic'in de aralarında olduğu isimler katılacak.

"Kovid-19 Salgını ve Küresel Sağlık", "Kovid-19 Salgını ve Küresel Yaklaşım", "Küresel Ekonomik Gelişmeler" oturumlarının yapılacağı Forum, ortak açıklama ve sonuç bildirisinin yayımlanmasıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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