Çalışanların 'kısa mesai' korkusu

FEDERAL İş Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, mart ayında Almanya çapında kısa mesai çalışanların sayısı 42 bine çıktı. Bu sayı bir yıl önce 27 bindi. Ayrıca bu yaz Almanya'da çok sayıda şirket kısa mesai planlıyor. Her 12 sanayi şirketinden biri kısa mesaiye gidecek. Alman sanayisi bir daralma yaşıyor ve eğer istikrar sağlanamazsa daralmanın diğer sektörlere de sıçramasından korkuluyor.

Kısa mesaide iş yerleri bir yıl boyunca çalışanlarının çalışma süresini kısaltıyor. Kısa mesaide ücretlerin yüzde 60'ını Federal İş Ajansı üstleniyor. Ekonomi uzmanları Almanya'da kitlesel bir işsizlik dalgası beklemiyor. Ancak ticari savaşların kitlesel işsizliği tetikleyebileceği tehlikesi de göz ardı edilmiyor.