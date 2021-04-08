Çalınan motosikletini 5 hafta sonra başka bir ilçede buldu
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Çalınan motosikletini 5 hafta sonra başka bir ilçede buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çalınan motosikletini 5 hafta sonra başka bir ilçede buldu

Antalya'nın Serik ilçesinden 5 hafta önce çalınan motosiklet, Manavgat Ulualan mevkiinde sulama kanalı kenarında terk edilmiş olarak bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinden 5 hafta önce çalınan motosiklet, Manavgat Ulualan mevkiinde sulama kanalı kenarında terk edilmiş olarak bulundu. Sosyal medyada 'Manavgat Kayıp İlanları' isimli sayfada motosikletini gören Uğur Şen, Manavgat'a gelerek motosikletini teslim aldı.

Olay, sosyal medyada 'Manavgat Kayıp İlanları' isimli sayfaya 'Ulualan mevkiinde kanal boyunda terk edilmiş bir motosiklet var' şeklinde Hasan Şenol isimli vatandaşın gönderdiği mesaj ve fotoğrafın yayınlanmasının ardından ortaya çıktı. İlanı gören Uğur Şen, motosikletini fren kolundaki kırıktan tanıyarak sayfa yetkilileriyle irtibata geçti. Önceki gece motosikletin olduğu yere gelen Uğur Şen, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolundan gelen görevliler eşliğinde gerekli incelemelerin ardından motosikletini teslim aldı.

Tutuklanan şüpheliler motosikletin yerini söylemedi

Serik ilçesinde yaşanan hırsızlık olayının ardından çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Serik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, motosikletin yüklenip götürüldüğü araçtan yola çıkarak şüphelileri belirlediğini ve kısa sürede yakaladığını belirten motosiklet sahibi Uğur Şen, "Yakalanan şüpheliler motosikleti çaldıklarını inkar etmelerini rağmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ama motosikletin yerini söylemediler. Hatta şüphelilerden birisinin oğlu beni arayarak motosikletin parasını ödedi ve bende o kişi hakkındaki şikayetimden vazgeçtim. Kayıp ilan sayfasında motosikletimi görünce hemen tanıdım. Motosikleti kısa bir süre önce aldım. Hatta plakasını bile çıkaracak zamanım olmadan çalındı. Köpekten kaçarken düştüm ve fren kolunun ucu kırıldı. Motosikletimi özellikle buradan tanıdım. Arkadaşlara bulup sayfaya koydukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çevrede kimse olmayınca kayıp sayfasına koyduk"

Arkadaşıyla Ulualan mevkiinde gezerken motosikleti gördüklerini, bir süre beklediklerini belirten Hasan Şenol, "Çevrede kimse yoktu. Kimse de gelmeyince motosikletin çalınarak buraya bırakılmış olabileceğini düşündük. Manavgat kayıp sayfasına koyarak sahibinin bulunabileceği düşüncesiyle fotoğrafını çekip paylaştık. Kısa sürede sahibi bulundu. Biz de sahibinin gelip almasını bekledik" dedi. - ANTALYA

Çalınan motosikletini 5 hafta sonra başka bir ilçede buldu
Çalınan motosikletini 5 hafta sonra başka bir ilçede buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:00:30. #1.14#
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