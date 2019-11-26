Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi

26.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:43

Ardahan'ın Göle ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çalınan 8 büyükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.



Alınan bilgilere göre, Göle ilçesine bağlı Mollahasan mahallesinde yaşayan Mehmet Karakaş'a ait 8 büyükbaş hayvan kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı. Karakaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ardahan il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'a bağlı Susuz ilçesi Kırçiçegi mahallesinde meralık alanında başıboş olarak bırakılmış vaziyette bulundu.



Ekipler, bulunan hayvanları sahibi olan Mehmet Karakaş'a teslim etti.



Hayvan hırsızlarını bulunması için arama çalışmalara devam ediliyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA