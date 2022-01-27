Çalınan cep telefonuyla çektiği son fotoğrafta, hırsızı gördü

İSTANBUL (DHA) - ANTALYA'daki bir kafede cep telefonu çalınan Fatma Çelik (29), yeni telefonuna çevrim içi uygulamayla çalınan telefondaki fotoğrafları indirdiğinde, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördü. Telefonun konumunun ise İstanbul'da olduğu belirlendi.

Olay, 19 Ocak'ta Konyaaltı Sahili'ndeki bir kafede meydana geldi. Dans gecesi için kafeye giden Fatma Çelik, bahçe kısmında arkadaşlarıyla kahve içti. Bu sırada cep telefonundan kahvenin fotoğrafını çeken Çelik, daha sonra dans etmek için iç bölüme geçti. Çelik, cep telefonunu arkadaşının telefonunun yanına bırakıp üstünü de montuyla kapattı. Bir süre dans ettikten sonra masasına dönen Çelik, cep telefonunu bulamadı. Arkadaşlarından kendi numarasını aramalarını isteyen Çelik, sonuç alamayınca iş yeri yetkililerinden yardım isteyip, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, adı öğrenilemeyen kişinin Çelik'in telefonunu alıp, şüphe çekmemek için konuşuyor gibi yaparak iş yerinin dışına çıktığı görüldü.

Kamera görüntülerine baktıklarında telefonunu çalan kişinin kredi kartıyla ödeme yaptığını gördüklerini belirten Çelik, "Polis merkezine gidip şikayette bulundum. Yeni bir telefon almak için mağazaya gittim. O sırada çalışanlara telefonumun çalındığını söyledim. Onlar da bana telefonun yerini görebileceğimi söyledi. Baktığımızda telefonun İstanbul'da hareket halinde olduğunu gördüm. Ancak önceki akşam, gece saatlerinde konum sabit bir yerde durdu. Telefonumun bulunmasını istiyorum" diye konuştu.