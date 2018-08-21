California Polisi, Asia Argento'ya Yöneltilen Cinsel Taciz Suçlamalarını Araştırıyor

ABD'nin California eyaletinin polis gücü, İtalyan oyuncu ve yönetmen Asia Argento'nun bundan 5 sene önce bir otel odasında 17 yaşındaki bir gence cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddiaları araştırdığını açıkladı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Asia Argento'nun 2013 yılında beraber bir filmde rol aldığı 17 yaşındaki Jimmy Bennett'e tacizde bulunduğu için 38 bin dolar ödediğini öne sürmüştü.

California polisi ise yaptığı açıklamada henüz konuyla ilgili suç işlendiğini gösteren bir polis raporuna ulaşmadıklarını, ancak genç oyuncu Jimmy Bennett'a ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

California'da cinsel ilişki rıza yaşı 18.

New York Times gazetesi, o zamanlar 37 yaşında olan Argento'nun Ritz-Carlton'daki otel odasında Bennett ile çekilen bir selfie'nin ellerine geçen belgelerde yer aldığını belirtti.

Gazetenin haberinde, Argento'nun 'Bennett'a alkol verdiği, birtakım notlar gösterdiği, öptükten sonra yatağa attığı ve cinsel tacizde bulunduğu' iddia ediliyor.

Aynı zamanda gazetenin eline geçen belgelerde 'Bennett'ın bu olayın ardından travma yaşadığı, akıl sağlığı ve kariyerinin tehlike altına girdiği' öne sürülüyor.



2004 yılında çekilen bir filmde Bennett, Argento'nun oğlu rolünde oynamıştı.

#metoo kampanyasının öncü ismi

Asia Argento, Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını açıklayarak #metoo kampanyasının öncü isimlerinden biri olmuştu.

Bu sebepten ötürü New York Times'ın haberinin ardından iki kutuplu tartışmalar ortaya çıktı.

Kimileri Argento'yu ikiyüzlü olmakla suçlarken, kimileri henüz iddiaların doğrulanmadığını ve bunun #metoo hareketinin altını oymaması gerektiğini belirtti.

Argento'nun avukatı suçlamalar ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Bennett'ın avukatı ise müvekkilinin şimdilik sessiz kalacağını, önümüzdeki 24 saati kapsamlı bir yanıt üzerinde düşünerek geçireceğini söyledi.