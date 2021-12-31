California eyaletinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle acil durum ilan edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

California eyaletinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle acil durum ilan edildi

California eyaletinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle acil durum ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin California eyaletindeki 20 bölgede şiddetli kar yağışı ve fırtınalar nedeniyle acil durum ilan edildi.

ABD'nin California eyaletindeki 20 bölgede şiddetli kar yağışı ve fırtınalar nedeniyle acil durum ilan edildi.

ABD'nin California eyaletinde şiddetini arttıran kar yağışının ve fırtınaların elektrik kesintisi ile otoyolların kapatılmasına neden olmasıyla acil durum ilan edildi. California Valisi Gavin Newsom Los Angeles da dahil olmak üzere 20 noktada acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Los Angeles'ta yavaş hareket eden fırtına, birden fazla yol ve otoyolun kapanmasına neden olurken, Sierra Nevada ise rekor seviyedeki kar yağışı ile fırtına elektrik kesintisine yol açtı. Yetkililer, ziyaretçilere olumsuz hava koşulları düzelene kadar dağ yollarından uzak durma konusunda uyarıda bulundu.

Vali Newsom'un acil durum ilan ettiği bölgeler, Alameda, Amador, Calaveras, El Dorado, Humboldt, Lake, Los Angeles, Marin, Monterey, Napa, Nevada, Orange, Placer, Sacramento, San Bernardino, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Cruz, Sierra Nevada ve Yuba olarak açıklandı. - CALİFORNİA

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Pazara giderken bir anda kalbini tutarak yere yığıldı! Eşi dahil kimse ne yapacağını bilemedi

Pazara giderken bir anda kalbini tutarak yere yığıldı! Eşi dahil kimse ne yapacağını bilemedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title