California'da özel jet kalkış sırasında alev aldı

California'da özel jet kalkış sırasında alev aldı

ABD'nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı.

22.08.2019 15:31
California'da özel jet kalkış sırasında alev aldı

ABD'nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı.


California eyaletinde Oroville Havalimanı'nda dün Cessna Citataion Excel Tipi özel jet kalkış sırasında alev aldı. Uçakta bulunan 8 yolcu ve 2 pilot olaydan yara almadan kurtuldu.


Oroville'den Oregon'daki Portland Uluslararası Havaalanı'na gitmek için havalanan uçak, yangının ardından hurdaya döndü. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA
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