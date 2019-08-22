California'da özel jet kalkış sırasında alev aldı
ABD'nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı.
ABD'nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı.
California eyaletinde Oroville Havalimanı'nda dün Cessna Citataion Excel Tipi özel jet kalkış sırasında alev aldı. Uçakta bulunan 8 yolcu ve 2 pilot olaydan yara almadan kurtuldu.
Oroville'den Oregon'daki Portland Uluslararası Havaalanı'na gitmek için havalanan uçak, yangının ardından hurdaya döndü. - CALİFORNİA