California'da iklim değişikliğiyle mücadele için yemek atıkları değerlendirilecek

NEW ABD'nin California eyaletinin, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yiyecek atıklarının değerlendirilerek çöpe gitmesini engelleyecek bir program üzerinde çalıştığı belirtildi.

ABD'nin en kalabalık eyaleti California'nın, yemek atıklarını kompost ya da enerjiye dönüştürmeyi planladığı bildirildi.

Vermont'tan sonra ABD'de benzer bir programı başlatacak ikinci eyalet olacak California'nın, Metan Gazı emisyonunu azaltmak amacıyla bu tür atıkları kompost ya da biyogaza dönüştürerek değerlendireceği açıklandı.

Buna göre, Ocak 2022'den itibaren evlerdeki yiyecek atıkları, çöp yerine özel kutularda toplanacak, süpermarketler, tüketilebilecek durumda olan yiyecekleri aşevlerine bağışlamak zorunda olacak.

Eyalet, 2025'e kadar çöpe giden yiyecek atıklarını yüzde 75 azaltarak, 23 milyon tondan 5,7 milyon tona düşürmeyi hedefliyor.

California Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Dairesi, eyalette yiyecek ve bahçe artığı gibi organik atıkların, toplam çöpün yaklaşık yarısını, eyaletin metan emisyonunun da beşte birini oluşturduğunu dile getiriyor.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, ülkede yiyeceklerin yaklaşık yüzde 40'ı çöpe atılıyor.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri

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