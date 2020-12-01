Çaldıran'da Kovid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Çaldıran'da Kovid-19 denetimi

01.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:26
Çaldıran'da Kovid-19 denetimi

Van'ın Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında denetim yapıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında denetim yapıldı.

Polis, zabıta, tarım ve sağlık ekipleri ilçedeki market, lokanta, kasap ve fırın gibi birçok iş yerini denetledi.

Vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un üst noktalara ulaşarak insan sağlığını her geçen gün daha çok etkilediğini söyledi.

Bundan dolayı binlerce insanı kaybettiklerini ifade eden Ensari, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında denetimlerimizi sıkılaştırarak devam ettiriyoruz. Yapılan denetimlerde market, lokanta, unlu mamullerin üretildiği yerler, kasap ve fırın gibi birçok iş yeri aralıksız denetleniyor. Vatandaşımızdan beklentimiz, bakanlığımızın yayımladığı kurallara uymalarıdır. Kurallara uyarak bu süreçten kurtulabiliriz. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya

İlgili Haberler

Son dakika! İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika! İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika... Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
Son dakika... Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
Kovid-19 tedbirleri denetimi
Kovid-19 tedbirleri denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin Kenan Işık Enes Batur İrem Derici İbrahim Büyükak
Spor Samatta Orhun Ene Erol Bulut Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Pazar Edirne Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaldıran'da Kovid-19 denetimi - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 20:29:05. #1.15#
title